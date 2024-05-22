Запад напряженно ожидает, что российский президент во время визита в КНДР объявит о выходе из режима санкций Подготовка к визиту президента России Владимир Путина в Северную Корею идет своим ходом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Страшный сон Байдена: Путин после Пекина полетит в Пхеньян
Комментарии
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АндрейБорков
Статейка напоминает бред больного воображения. Желаемое выдается за действительное, тут не читатели, а психиатры нужны. Кто вам, АФФТОРЫ этой статейки, сказал про КОШМАР ЗАПАДА от контактов РФ и КНДР? Им, по большому счету НАСРАТЬ на наши обе страны, они гнут свою линию. От того, что две страны, находящиеся под санкциями Запада, начнут более тесно контактировать и помогать друг другу, это ОЧЕВИДНО и наверняка просчитано Западом. Не надо херню писать, что на Западе все идиоты и дураки, от этой позиции можно пострадать и сильно. Врага нельзя недооценивать. Если бы на Западе правили идиоты и дураки, то Китай, Россия, Иран.... были бы ЦЕНТРАМИ МИРА. Но пока оно не совсем так, значит на Западе реально рулят не идиоты. Идиоты там формально рулят. Тот же Жора Бидон в США, это по сути И.М. Воробьянинов на сходняке "Меча и Орала"("12 стульев" Ильф и Петров), в его задачу входит раздувать щеки, делать умное лицо и периодически говорить "ДА УЖ". Именно так и происходит, а теми же США реально управляют совсем другие персонажи, отнюдь не идиоты, к нашему великому сожалению. В Гей-Ропе примерно так же, тот же Моня Макрон или внук СС-овца Шольц, они что решают судьбы Франции и Германии? Да ну на фиг! Они в лучшем случае озвучивают эти решения. По этому не надо ИЛЛЮЗИЙ и УЛЛЮЗИЙ, а статейка эта скорее во вред РФ написана, чем на пользу.
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9 час.
Аудрюс
Я уже начал волноваться, куда делась МЖ? Не заболели случайно? Или из палаты N6 в другую перевели? Не забывайте, а то ведь обострение может произойти! Не болейте, удачи!
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3 час.
ВВ
Владимир Витковский
Хрюкас фекалис из вонючего хутора, радость нас не посетила, не не захлебнулось парашей? !
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1 час.
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