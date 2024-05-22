Страшный сон Байдена: Путин после Пекина полетит в Пхеньян

АндрейБорков

Статейка напоминает бред больного воображения. Желаемое выдается за действительное, тут не читатели, а психиатры нужны. Кто вам, АФФТОРЫ этой статейки, сказал про КОШМАР ЗАПАДА от контактов РФ и КНДР? Им, по большому счету НАСРАТЬ на наши обе страны, они гнут свою линию. От того, что две страны, находящиеся под санкциями Запада, начнут более тесно контактировать и помогать друг другу, это ОЧЕВИДНО и наверняка просчитано Западом. Не надо херню писать, что на Западе все идиоты и дураки, от этой позиции можно пострадать и сильно. Врага нельзя недооценивать. Если бы на Западе правили идиоты и дураки, то Китай, Россия, Иран.... были бы ЦЕНТРАМИ МИРА. Но пока оно не совсем так, значит на Западе реально рулят не идиоты. Идиоты там формально рулят. Тот же Жора Бидон в США, это по сути И.М. Воробьянинов на сходняке "Меча и Орала"("12 стульев" Ильф и Петров), в его задачу входит раздувать щеки, делать умное лицо и периодически говорить "ДА УЖ". Именно так и происходит, а теми же США реально управляют совсем другие персонажи, отнюдь не идиоты, к нашему великому сожалению. В Гей-Ропе примерно так же, тот же Моня Макрон или внук СС-овца Шольц, они что решают судьбы Франции и Германии? Да ну на фиг! Они в лучшем случае озвучивают эти решения. По этому не надо ИЛЛЮЗИЙ и УЛЛЮЗИЙ, а статейка эта скорее во вред РФ написана, чем на пользу.