В бюджет Крыма поступит еще около 649 млн рублей от продажи национализированного имущества

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Республики Крым планируют получить еще 649 млн рублей в бюджет региона от продажи национализируемого имущества украинских политиков, бизнесменов и олигархов, сообщил ТАСС глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.
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