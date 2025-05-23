Затонувшие танкеры на побережье Краснодарского края закроют коффердамами за 7,5 млрд рублей

Затонувшие танкеры на побережье Краснодарского края закроют коффердамами за 7,5 млрд рублейПравительство РФ выделило дополнительно более 7,5 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.
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