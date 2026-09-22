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В заповеднике "Киево-Печерская лавра" устроили выставку о белорусских наемниках в ВСУ

В заповеднике "Киево-Печерская лавра" устроили выставку о белорусских наемниках в ВСУ

Очередную политическую акцию провели в заповеднике "Киево-Печерская лавра". Об этом сообщает 22 сентября телеграм-канал Украина.

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