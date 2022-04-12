Опергруппа расследует причины повреждения железной дороги в Белгородской области

На участке железной дороги, пролегающей через Белгородскую область, обнаружили повреждения. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что повреждения обнаружены на участке в Щербекинском городском округе, который находится на границе с Украиной.
На участке железной дороги, пролегающей через Белгородскую область, обнаружили повреждения. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что повреждения обнаружены на участке в Щербекинском городском округе, который находится на границе с Украиной.
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