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Захарова: Украина получила карт-бланш на зверства в отношении мирных жителей

Захарова: Украина получила карт-бланш на зверства в отношении мирных жителей

Очевидно, что киевская сторона получила карт-бланш от западных кураторов на совершение как можно большего количества зверств в отношении мирных жителей в целях расшатать стабильность внутри Российской Федерации.

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