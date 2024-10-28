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Царьград

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Под Угледаром спасли гражданина США, работавшего на Россию

Под Угледаром спасли гражданина США, работавшего на Россию

Под Угледаром спасли гражданина США, работавшего на Россию. В Госдепу изучают информацию.Государственный департамент США изучает сообщения о спасении под Угледаром американского гражданина, который работает на Россию.

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