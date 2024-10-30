Volkswagen собирается прекратить поставки запчастей в Россию

Автомобили, выпущенные брендами Volkswagen Group, останутся без постпродажного обслуживания.Volkswagen Group не планирует поставку автомобильных запчастей в 2025 году в Россию – такой ответ дал европейский офис компании после сделки по продаже всех активов ООО «Фольксваген Груп Рус» компании ООО «Арт-Финанс».