В первую неделю после праздников в Омске увеличилось количество вызовов «скорой». Почти половина вызовов закончилась госпитализацией.
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В первую неделю после праздников в Омске увеличилось количество вызовов «скорой». Почти половина вызовов закончилась госпитализацией.