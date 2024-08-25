«Газета.Ru»: Депутат Матвейчев считает арест Павла Дурова заслуженным

Основатель Telegram Павел Дуров, задержанный во Франции, заслужил свой арест, и вероятность его выдачи другим государствам невысока, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии