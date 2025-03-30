Под Белгородом от БПЛА пострадал замглавы Грайворонского округа Радченко

Замглавы администрации Грайворонского округа Белгородской области Вячеслав Радченко, являющийся также секретарем совета безопасности округа, пострадал при атаке украинского беспилотника на село Ивановская Лисица.
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