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ФедералПресс

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Государство гарантирует: на школьное питание выделят почти 80 млрд рублей

Государство гарантирует: на школьное питание выделят почти 80 млрд рублей

МОСКВА, 5 октября, ФедералПресс. Правительство России внесло в Государственную Думу проект федерального бюджета на 2027–2029 годы, в котором предусмотрены значительные средства на выполнение социальных обязательств государства.

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