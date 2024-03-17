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Путин даёт Еревану последний шанс сохраниться. Следующая остановка - Азербайджан

Путин даёт Еревану последний шанс сохраниться. Следующая остановка - Азербайджан

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. После демарша Армении, наши нарочито тянут время. Очевидно, что эта пауза длиться вечно не будет.

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Комментарии
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Евгений Сорокин
&quot;России нельзя уходить из Армении. Ни в коем случае.&quot;   А нахуа они нам? Достали уже эти армяшки-в жопе деревяшки. И в башке тоже. Раньше были умные люди, а сейчас сплошной криминал. Ничего хорошего у них нет. Был раньше коньяк - просто прелесть. А сейчас - отрава. Немного фруктов и много жуликов. НЕТ! Лучше без них.
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20 час.
Natalija Osminina
Какие люди?Русским языком же написала: &quot;Армения будет под Турцией и Азербайджаном. А оба они -под Россией и Ираном&quot;.--- МИР МЕНЯЕТСЯ!!!  Нет больше США и нет Европы.  Россия становится лидером мира и с остальным Востоком Россия все мирно поделит. И САМА будет контролировать мир вместе с Советом Старейшин, или как там назовут новый ООН. Поэтому вопрос с Арменией будет решаться НА ПЕРСПЕКТИВУ. На ту, что я нарисовала. И ждать её недолго.
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20 час.
Евгений Сорокин
Деточка, о чём ты? Сейчас оружие уже не то, что было в 15 веке.
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20 час.

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