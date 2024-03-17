Путин даёт Еревану последний шанс сохраниться. Следующая остановка - Азербайджан

Евгений Сорокин "России нельзя уходить из Армении. Ни в коем случае." А нахуа они нам? Достали уже эти армяшки-в жопе деревяшки. И в башке тоже. Раньше были умные люди, а сейчас сплошной криминал. Ничего хорошего у них нет. Был раньше коньяк - просто прелесть. А сейчас - отрава. Немного фруктов и много жуликов. НЕТ! Лучше без них.

Natalija Osminina Какие люди?Русским языком же написала: "Армения будет под Турцией и Азербайджаном. А оба они -под Россией и Ираном".--- МИР МЕНЯЕТСЯ!!! Нет больше США и нет Европы. Россия становится лидером мира и с остальным Востоком Россия все мирно поделит. И САМА будет контролировать мир вместе с Советом Старейшин, или как там назовут новый ООН. Поэтому вопрос с Арменией будет решаться НА ПЕРСПЕКТИВУ. На ту, что я нарисовала. И ждать её недолго.