Воронежские школы затронут всероссийские учения на случай ЧС и терактов

Учения пройдут с 29 по 30 августа во всех российских школах. В рамках мероприятий отработают действия учителей и персонала учреждений при захвате заложников и получении сигнала «Внимание всем!» с сообщением о воздушной тревоге.
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