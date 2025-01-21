В Пентагоне уволены и отстранены все, кто отвечал за военную помощь Украине

В Министерстве обороны США произошли кадровые перестановки, в результате которых все должностные лица, ответственные за взаимодействие с Украиной и координацию помощи, были либо уволены, либо отстранены от своих обязанностей, передает Avia.
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