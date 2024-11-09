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Курские новости

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Курянин на «Жигули» разбился в ДТП с грузовиком в Воронежской области

Курянин на «Жигули» разбился в ДТП с грузовиком в Воронежской области

В Воронежской области трагически погиб 35-летний курянин. Житель Курской области на автомобиле «Жигули» столкнулся с грузовиком на полосе встречного движения, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

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