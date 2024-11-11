Взятие Курахово — российские войска окружают город и блокируют пути снабжения: Карта специальной военной операции на Украине на 11 ноября 2024 года Юлия СоколоваСегодня Министерство обороны Российской Федерации официально объявило о взятии под контроль населённого пункта Волченка в Донецкой Народной Республике.
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