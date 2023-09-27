smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 478 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Хитрожопое руководство Армении всегда было самым ничтожным и продажным по отношению к СССР, а еще больше к РОССИИ...Песков назвал "чр...
  • Валентин Щербаков
    Вот интересно, если обезглавить армяшек, что же они будут делать без этой продажной твари Пашиняна.....Комиссия парламен...
  • Svetlana Kuzmina
    Да ежу понятно, что США и Британия хотят оторвать Польшу от ЕС и присоединить их к своей террористической группировке.Лидер оппозиции П...

Армия готовит удар по Генштабу. А Киев провалил штурм

Армия готовит удар по Генштабу. А Киев провалил штурм

В зоне проведения СВО наши бойцы пытаются сдерживать натиск врага на наши оборонные рубежи. Несмотря на провалившийся "контрнаступ", Киев продолжает, хоть и не без проблем, получать западное финансирование и военную помощь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Нет смысла  громить здание Генштаба ВСУ, там одни стены. Бить надо  по вокзалам, мостам, туннелям, утопить весь жалкий  флот Украины. Пусть  на  &quot; чайках&quot;  плавают, как их предки.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх