Армия готовит удар по Генштабу. А Киев провалил штурм

В зоне проведения СВО наши бойцы пытаются сдерживать натиск врага на наши оборонные рубежи. Несмотря на провалившийся "контрнаступ", Киев продолжает, хоть и не без проблем, получать западное финансирование и военную помощь.
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