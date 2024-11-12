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Царьград

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Россия. Школа: Азербайджанский мальчик побил девочку ради лайков. Подоляка напомнил о "дяде Турале"

Россия. Школа: Азербайджанский мальчик побил девочку ради лайков. Подоляка напомнил о "дяде Турале"

"Дядя Турал" – имя нарицательное. Азербайджанские малолетние бандиты бахвалятся тем, что их отмажут после любого преступления.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Вот и назрел вопрос: А чем конкретно занимается Колокольцев? Крайний раз сообщали что на встрече за границей....
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19 час.
Александр Котов
Азеров за проступки в России надо убивать на месте. И их детей тоже.
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18 час.

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