Дочь певца Михаила Турецкого заявила, что он летает бизнес-классом из-за звания

Дочь певца Михаила Турецкого объяснила в соцсетях, почему летает эконом-классом, в отличие от отца. Наталья Турецкая отметила, что во время гастрольных туров они поддерживают субординацию, и у нее нет причин обижаться.
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