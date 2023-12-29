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"Честно говоря, обидно": Постпред Ульянов поднял вопрос русского аналога X. Есть одно "но"

"Честно говоря, обидно": Постпред Ульянов поднял вопрос русского аналога X. Есть одно "но"

Нашей стране следует создать собственный аналог социальной сети Х (бывшей Twitter) для вещания на внутреннюю и внешнюю аудиторию, считает представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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