"Надеюсь, что по мосту шёл состав с БК и румыно-французами": Ракетные удары по Одессе. Охота за наёмниками. Первые подробности - Лебедев

ФОТО: Коллаж Царьграда Сегодня 71K прочитали Третий день подряд по Одесской и Николаевской областям работают наши "Кинжалы" и "Калибры", после того как именно оттуда наносились удары с помощью ракетных систем США ATACMS по пляжу в Севастополе 23 июня.