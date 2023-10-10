ХАМАС выпустил официальное заявление

Дмитрий Гурин

Они не лучше и не хуже, они не те евреи (большая часть из них). Их предки оккупировали в 47-48 году и ладно бы с оккупацией но еще и ведут себя как рейдеры в России в 90-х. Кому понравится что тебя не только из дома выгнали так еще и во дворе родню стреляют.