"С этого момента мы объявляем, что каждое нападение на наших людей, находящихся в безопасности в своих домах, без предварительного предупреждения будет встречено с сожалением казнью одного из гражданских заложников нашего врага, и мы будем транслировать это со звуком и видео, и, объявив об этом решении, мы представим перед всем миром сионистского врага и его руководство, ответственных за это решение, ибо отныне ненависть находится на его суде.
ХАМАС выпустил официальное заявление
Комментарии
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Михаил Васильев
Почему Вас шокируют только мусульмане, разве евреи лучше?
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12 час.
Михаил Васильев
Так евреи всегда вопят, только когда их обижают, а сами руки умывают!
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12 час.
Дмитрий Гурин
Они не лучше и не хуже, они не те евреи (большая часть из них). Их предки оккупировали в 47-48 году и ладно бы с оккупацией но еще и ведут себя как рейдеры в России в 90-х. Кому понравится что тебя не только из дома выгнали так еще и во дворе родню стреляют.
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5 час.
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