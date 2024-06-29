Егор Демин сохранил 9-е место в мок-драфте НБА

Наконец-то Россия после долгого перерыва может рассчитывать на представителя на драфте НБА. За год до драфта сайт ESPN опубликовал свой прогноз, согласно которому российский защитник Егор Демин сохраняет за собой 9-е место.
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