20 вещиц из Викторианской эпохи — времени, когда бытовую ерунду было не отличить от музейных экспонатов

Дух Викторианской эпохи до сих пор очаровывает и будоражит многих и это не случайно, ведь в тот исторический период сентиментальное и мистическое соседствовало бок о бок с бурно развивающимся научным прогрессом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии