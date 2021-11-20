«Зенит» разгромил «Нижний» Кержакова, рекордный хет-трик Дзюбы, Путина пригласили на открытие Олимпиады и другие новости

☕️ Два главных правила отличного утра: свежий кофе + наш дайджест 1. 15-й тур РПЛ начался с мощной победы «Зенита» над «Нижним Новгородом» – 5:1! Лучшим на поле был Артем Дзюба – эффектно ассистировал пяткой, сделал хет-трик (и установил рекорд российского чемпионата) и вплотную приблизился к Агаларову в списке бомбардиров.
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