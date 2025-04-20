В мире дефицит фисташек из-за популярности дубайского шоколада в TikTok, — Financial Times Как пишет издание, стремительный рост продаж дубайского шоколада спровоцировал глобальный кризис поставок фисташек, усилив дефицит зеленого ореха во всем мире и вызвав стремительный рост цен на него.