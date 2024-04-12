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Маркетплейсы могут обложить налогом на интернет. Их хотят заставить платить за инфраструктуру

Маркетплейсы могут обложить налогом на интернет. Их хотят заставить платить за инфраструктуру

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский посетовал, что маркетплейсы не вкладываются в развитие сетей и предложил обязать их делать отчисленияКак сообщает РБК, топ-менеджер предложил заставить маркетплейсы и другие интернет-компании делать вклад в развитие телекоммуникационной инфраструктуры.

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