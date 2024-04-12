Маркетплейсы могут обложить налогом на интернет. Их хотят заставить платить за инфраструктуру

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский посетовал, что маркетплейсы не вкладываются в развитие сетей и предложил обязать их делать отчисленияКак сообщает РБК, топ-менеджер предложил заставить маркетплейсы и другие интернет-компании делать вклад в развитие телекоммуникационной инфраструктуры.
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