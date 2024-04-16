В соцсетях высмеяли капитана ВМС США

Пользователи соцсетей и представители других видов войск США потроллили ВМС США. В Сети высмеяли Военно-морские силы США из-за публикации фотографии моряка, который стреляет из винтовки с оптическим прицелом, установленным задом наперед.
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