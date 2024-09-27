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  • Evgeni Velesik
    Очень интересно!⚡️ВС Йемена нанес...
  • Михаил Е
    Правильно. Начнут там факельные шествия устраивать. Лёд тронется.Норвегия прекрати...
  • Имшенецкий Юрий
    Скудное сообщение. Где результат нападения?⚡️ВС Йемена нанес...
«Берлин был потерян для нас

«Берлин был потерян для нас» Парашютисты американской 101-й дивизии приземляются на поле в Голландии.

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