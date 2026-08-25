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Крым, Калининград, ДНР: украинские спецслужбы продолжают вербовку молодых россиян

Крым, Калининград, ДНР: украинские спецслужбы продолжают вербовку молодых россиян

Украинские спецслужбы продолжают попытки вовлечения россиян в противоправную деятельность. Так, сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене 23-летнего жителя Евпатории, передававшего СБУ данные об объектах ВС РФ в Крыму.

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