Встреча руководителей национальных частей Молодежных советов Российско-Китайского Комитета дружбы мира и развития состоялась в Гуанчжоу на полях Всемирного детского форума развития «Мы любим науку 2024».

На полях ВДФР «Мы любим науку 2024» проходящем в крупнейшем детском Дворце-музее науки и технологии города Гуанчжоу, состоялась встреча руководителей Молодежных советов Российско-Китайского Комитета дружбы мира и развития — А.
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