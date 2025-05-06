БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Трехтонная гусеничная бронемалютка с 57-мм пушкой способна убивать танки

Трехтонная гусеничная бронемалютка с 57-мм пушкой способна убивать танки

До появления на вооружении советских воздушно-десантных войск 15-тонной самоходной артиллерийской установки АСУ – 85 части ВДВ были вооружены уникальной боевой машиной - АСУ-57.

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