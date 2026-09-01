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Царьград

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Программа "Мама-предприниматель" стартовала в Самарской области

Программа "Мама-предприниматель" стартовала в Самарской области

В Самарской области начался этап программы "Мама-предприниматель". Из 220 заявок выбраны 70 участниц.

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