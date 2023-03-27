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В МИД РФ заявили о нежелании России выходить из ВТО

В МИД РФ заявили о нежелании России выходить из ВТО

Россия не будет выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), несмотря на попытки ряда государств выдавить ее оттуда, сказал 27 марта директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.

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