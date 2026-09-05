Бастрыкин потребовал доложить о результатах расследования уголовного дела после угроз учительнице английского языка со стороны малолетнего мигранта

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого после инцидента с учительницей английского языка в Свердловской области.
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