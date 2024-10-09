Готовим рулетики из лаваша на завтрак

Ингредиенты лаваш - 3 шт. помидор - 2 шт. колбаса - 200 г сыр - 150 г яйцо - 3 шт. молоко - 300 мл. соль перец масло сливочное для смазывания формы Рецепт приготовления У помидоров удаляем семена и нарезаем небольшим кубиком.
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