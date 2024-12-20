Avia.pro - СМИ В Москве задержали восемь человек, которых обвиняют в организации нелегальной миграции.
В Москве задержали 8 членов ОПГ, которая помогла въехать в страну более 1000 нелегальным мигрантов. Последствия
Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
По всей Москве десятки таких ОПГ, посмотрите сколько мигрантов, вечером в метро ездить страшно.они везде…
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7 час.
Часовщик
А органы их крышуют,и стригут купоны.
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7 час.
Алекс Сэм
Выслать всех не славян, а также получивших гражданство проверить на законность получения этого гражданства. Потом саудовский вариант приезжают только по приглашению работодателя с проживанием по месту работы и солидарной ответственностью То есть если приезжий что-то где-то натворил - под суд идут оба, что сам работник ,что его работодатель который за него поручился. Всех остальных за кого он поручился-высылают.
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6 час.
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