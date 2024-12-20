В Москве задержали 8 членов ОПГ, которая помогла въехать в страну более 1000 нелегальным мигрантов. Последствия

Алекс Сэм

Выслать всех не славян, а также получивших гражданство проверить на законность получения этого гражданства. Потом саудовский вариант приезжают только по приглашению работодателя с проживанием по месту работы и солидарной ответственностью То есть если приезжий что-то где-то натворил - под суд идут оба, что сам работник ,что его работодатель который за него поручился. Всех остальных за кого он поручился-высылают.