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Четверть века терактам 11 сентября. Поминутная хроника дня, изменившего мир

Четверть века терактам 11 сентября. Поминутная хроника дня, изменившего мир

Утро 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке начиналось так же, как тысячи других осенних дней. Над Манхэттеном стояло ясное небо, жители спешили на работу, в офисах Всемирного торгового центра начинался обычный рабочий день.

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