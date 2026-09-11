Четверть века терактам 11 сентября. Поминутная хроника дня, изменившего мир

Утро 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке начиналось так же, как тысячи других осенних дней. Над Манхэттеном стояло ясное небо, жители спешили на работу, в офисах Всемирного торгового центра начинался обычный рабочий день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Скидка на Urals в...
- ЮГ Конец света назна...
- АЛ Дружественные стр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым