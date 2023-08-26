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Бобби Портис: «Мне подходят правила ФИБА. В НБА нередко симулируют и это сходит с рук»

«Большой» сборной США и «Милуоки» Бобби Портис ожидает, что у него не возникнет проблем на чемпионате мира-2023, где правила ФИБА дают баскетболистам больше возможностей для физической борьбы.

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