"Известия": на Волге могут начаться проблемы с нерестом рыбы из-за обмеления

Жители регионов Поволжья все чаще выражают свое недовольство обмелением Волги. Они сообщают, что там, где раньше была сплошная водная поверхность, появились новые острова, видны крупные валуны, покрытые тиной и ракушками, пишет газета "Известия".
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