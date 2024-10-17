Почтальона из Иркутской области обманули на 2,3 млн рублей

Почтальон из Иркутской области стала жертвой мошенников. Они выманили у 62-летней женщины более двух миллионов рублей через финансовые махинации в интернете, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
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