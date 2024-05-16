Делимханов заявил, что сбежавшую в Москву чеченку вернут семье

Ситуация вокруг 19-летней чеченки Лии Заурбековой, которая пыталась спастись от своей семьи в ОВД на Каширинском шоссе в Москве, находится на контроле депутата Госдумы РФ, советника главы Чеченской республики Адама Делимханова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии