Делимханов заявил, что сбежавшую в Москву чеченку вернут семье

Ситуация вокруг 19-летней чеченки Лии Заурбековой, которая пыталась спастись от своей семьи в ОВД на Каширинском шоссе в Москве, находится на контроле депутата Госдумы РФ, советника главы Чеченской республики Адама Делимханова.