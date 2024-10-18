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Доктор Мясников пожаловался на неуважение и удалил Telegram-канал

Доктор Мясников пожаловался на неуважение и удалил Telegram-канал

Врач общей практики и ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Александр Мясников пожаловался на неуважительные комментарии и удалил свой Telegram-канал «Вопросы доктору», созданный 14 октября.

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