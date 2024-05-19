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Ужас, летящий на крыльях ночи, или почему украинские БЭК добиваются успеха

Ужас, летящий на крыльях ночи, или почему украинские БЭК добиваются успеха

Успешное применение безэкипажных катеров (БЭК) против кораблей Черноморского флота заставило многих увидеть в них не просто перспективное, а без пяти минут ультимативно-эффективное оружие, способное кардинально повлиять на тактику морских войн будущего.

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