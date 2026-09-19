США запускают ИИ-помощника для авиадиспетчеров

Старт с Вашингтона, затем — всё воздушное пространство США Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) готовит первый в истории страны запуск ИИ-инструмента, который начнёт консультировать авиадиспетчеров по управлению трафиком в перегруженном воздушном пространстве над Вашингтоном.