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США запускают ИИ-помощника для авиадиспетчеров

США запускают ИИ-помощника для авиадиспетчеров

Старт с Вашингтона, затем — всё воздушное пространство США Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) готовит первый в истории страны запуск ИИ-инструмента, который начнёт консультировать авиадиспетчеров по управлению трафиком в перегруженном воздушном пространстве над Вашингтоном.

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