Тяжелая нагрузка и большая переплата: в чем опасность ипотеки после 40 лет

Около 62% ипотечных заемщиков по графику закрывают кредит уже после 60 лет Возраст 40, 45 или 50 лет не является фактором, который сам по себе делает получение ипотеки слишком рискованным.
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