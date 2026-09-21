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Тяжелая нагрузка и большая переплата: в чем опасность ипотеки после 40 лет

Тяжелая нагрузка и большая переплата: в чем опасность ипотеки после 40 лет

Около 62% ипотечных заемщиков по графику закрывают кредит уже после 60 лет Возраст 40, 45 или 50 лет не является фактором, который сам по себе делает получение ипотеки слишком рискованным.

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