Выбитые из Горналя силы ВСУ сконцентрированы на противоположном берегу Псела

КУРСК, 23 мая. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины, которые были выбиты из села Горналь Курской области, сейчас сконцентрированы на противоположном берегу реки Псел на территории Сумской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии