Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Выбитые из Горналя силы ВСУ сконцентрированы на противоположном берегу Псела

КУРСК, 23 мая. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины, которые были выбиты из села Горналь Курской области, сейчас сконцентрированы на противоположном берегу реки Псел на территории Сумской области.

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