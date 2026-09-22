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В понедельник приток средств в BTC-ETF приблизился к $1 млрд, достигнув максимума 2026 года

В понедельник приток средств в BTC-ETF приблизился к $1 млрд, достигнув максимума 2026 года

В понедельник американские спотовые BTC-ETF зафиксировали чистый приток средств на сумму почти $1 млрд, что стало рекордным показателем за день в 2026 году.

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