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Александр Панжинский: «Думаю, все ждут россиян на «Тур де Ски», Кубках и чемпионатах мира, на Олимпиаде. Битва Большунова с Клэбо украшает любые старты»

5 января в Италии завершилась лыжная многодневка «Тур де Ски», ее победителями стали норвежцы Йоханнес Клэбо и Тереза Йохауг.

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